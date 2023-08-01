Российские военные смогли противостоять наступающим украинским войскам, применив особый способ, а именно расположив мины в зоне своей линии обороны инновационным образом.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на военных специалистов, а именно старшего научного сотрудника Института внешнеполитических исследований в Филадельфии Роб Ли.
"Россия установила минные поля "инновационными способами". В результате украинские войска понесли значительные потери и снизили темпы", — говорится в статье.
Эксперты обратили внимание, что минные поля оказались почти непреодолимым препятствием для украинских военных. Специалисты отметили, что ВСУ испытывают дефицит оборудования для разминирования территорий.
Эксперты также подчеркнули, что с начала контрнаступления ВСУ не продемонстрировали пока никаких успехов.
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