Два белорусских боевых вертолёта нарушили воздушные границы Польши

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Два белорусских боевых вертолёта в ходе учений нарушили воздушные границы Польши. Об этом сообщает ТАСС. В МИД вызван поверенный в делах Белоруссии.

Фото: Вадим Савицкий

По данным польской стороны, инцидент произошёл утром 1 августа в районе Беловежья. Ми-24 и Ми-8 залетели на 3 километра вглубь польской границы, развернулись и полетели обратно.

МИД Польши назвал произошедшее недопустимым “элементом эскалации напряжённости на границе”, призвал белорусскую сторону “немедленно объяснить произошедшее” и вызвал поверенного в делах Белоруссии.

Минобороны страны поручило увеличить число солдат на границе и выделить дополнительные силы, в том числе боевые вертолеты. НАТО было проинформировано об инциденте.

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