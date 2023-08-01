Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов прокомментировал статью в издании Politico, авторы которой рассказали, как будет действовать Киев, если умрёт президент Владимир Зеленский.
Авторы привели слова украинского депутата Николая Княжицкого, который пояснил, что в случае смерти Зеленского его обязанности перейдут к председателю Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку.
Данилов назвал написанное в статье "полным бредом" и "вбросом". По его словам, журналисты написали абсолютную чушь.
"Абсолютно некорректная информация, никаких планов нет, есть президент страны, верховный главнокомандующий вооружённых сил, выполняющий свои обязанности. Для чего они это сделали, мне сложно сказать, можем только догадываться, потому что это непростая ситуация", — сказал Данилов в эфире телеканала "Рада".
Секретарь СНБО призвал обратить внимание на слова Княжицкого, охарактеризовав его заявление как информационный вброс, и отметив, что у киевских властей к этому депутату теперь есть вопросы.
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