Политолог Данилин: украинские элиты готовы "остричь барана" в последний раз

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Украинские элиты начала девяностых годов были хоть в какой-то мере "старосоветскими", а современные элиты совершенно антиукраинские. И они готовы к тому, что остригут баранов только один раз, уверен директор Центра политического анализа Павел Данилин. Эксперт в беседе с Pravda.Ru рассказал, почему на Украине идёт сейчас разграбление "как в последний раз".

Фото: u-f.ru

Эксперт отметил, что люди для правящего киевского режима всегда были источником, ресурсом чего-то — денег, популярности, а украинская элита поняла, что очень удобно, как раньше было, одновременно получать выгоды от России и Европы.

"А на определённом этапе стало понятно, что проще гораздо не выбрать даже одну сторону, а состричь один раз с барана всё вместе, затем его зарезать. Потому что не факт, что ты сможешь это делать несколько раз", — заключил аналитик.