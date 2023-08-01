Украинские элиты начала девяностых годов были хоть в какой-то мере "старосоветскими", а современные элиты совершенно антиукраинские. И они готовы к тому, что остригут баранов только один раз, уверен директор Центра политического анализа Павел Данилин. Эксперт в беседе с Pravda.Ru рассказал, почему на Украине идёт сейчас разграбление "как в последний раз".
Эксперт отметил, что люди для правящего киевского режима всегда были источником, ресурсом чего-то — денег, популярности, а украинская элита поняла, что очень удобно, как раньше было, одновременно получать выгоды от России и Европы.
"А на определённом этапе стало понятно, что проще гораздо не выбрать даже одну сторону, а состричь один раз с барана всё вместе, затем его зарезать. Потому что не факт, что ты сможешь это делать несколько раз", — заключил аналитик.
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