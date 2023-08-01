Американский производитель настольных игр Mattel опубликовал вакансию "главного игрока", в обязанности входит тестирование новой версии Uno Qatro, говорится на сайте компании.
Согласно требованиям, сотрудник должен будет играть и обучать правилам новых участников. Предлагаемая должность является первой подобной в истории группы.
«Мы очень рады предложить место лучшему игроку UNO, который поможет представить нашу совершенно новую игру», — заявил глава отдела игр Mattel Рэй Адлер.
Сотрудник должен будет работать по 4 часа в день, 4 дня в неделе в течение 4-х недель. Игроку будут платить по 4. 444 долларов за 4 дня игры. То есть за единственный отработанный месяц счастливчик получит 17. 777 долларов.
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