Компания Mattel разместила вакансию "главного игрока" с зарплатой почти в 18 тысяч долларов

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Американский производитель настольных игр Mattel опубликовал вакансию "главного игрока", в обязанности входит тестирование новой версии Uno Qatro, говорится на сайте компании.

Фото: starylev.com.ua

Согласно требованиям, сотрудник должен будет играть и обучать правилам новых участников. Предлагаемая должность является первой подобной в истории группы.

«Мы очень рады предложить место лучшему игроку UNO, который поможет представить нашу совершенно новую игру», — заявил глава отдела игр Mattel Рэй Адлер.

Сотрудник должен будет работать по 4 часа в день, 4 дня в неделе в течение 4-х недель. Игроку будут платить по 4. 444 долларов за 4 дня игры. То есть за единственный отработанный месяц счастливчик получит 17. 777 долларов.