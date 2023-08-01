Авиакомпания "Туркменистан" приостановила рейсы в Москву

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Авиакомпания "Туркменистан" приостановила рейсы из Ашхабада в Москву в целях безопасности, объявление появилось на сайте компании.

Фото: Вадим Савицкий

Согласно сообщению, временная приостановка полетов по направлению Ашхабад — Москва — Ашхабад произойдет с 1 августа. Рейсы будут осуществляться по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад.

В компании рассказали, что это решение было принято "на основании оценки рисков" с целью обеспечения безопасности для гражданской авиации.

В кассах авиакомпании рассказали, что билетов в Москву не будет до 22 августа.

На данный момент, полеты из Туркменистана в Москву совершает авиакомпания S7.