Авиакомпания "Туркменистан" приостановила рейсы из Ашхабада в Москву в целях безопасности, объявление появилось на сайте компании.
Согласно сообщению, временная приостановка полетов по направлению Ашхабад — Москва — Ашхабад произойдет с 1 августа. Рейсы будут осуществляться по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад.
В компании рассказали, что это решение было принято "на основании оценки рисков" с целью обеспечения безопасности для гражданской авиации.
В кассах авиакомпании рассказали, что билетов в Москву не будет до 22 августа.
На данный момент, полеты из Туркменистана в Москву совершает авиакомпания S7.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.