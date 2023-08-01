Поток иммигрантов спровоцировал перегрев на рынке недвижимости Армении

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С начала военного конфликта на Украине в 2022 году в Армению прибыли около 60 000 иммигрантов из России, Украины и Белоруссии, сообщает EADaily.

Фото: pages. am

Число иммигрантов составило 2,2% населения Армении. Такой приток стимулировал рост экономики страны.

Данное положение дел привело к перегреву на рынке недвижимости Армении. Цены на жильё после начала СВО и массового приезда релокантов в стране выросли примерно на 10%.

Индивидуальный брокер Андраник Мушегян назвал ситуацию на рынке недвижимости "ненормальной".

Эксперт отметил, что окупить стоимость сдаваемой в аренду квартиры теперь можно не за 20 лет, как раньше, а за 10 лет.

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