Эксперты предсказывают значительное подорожание недвижимости во всем мире

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В ближайшее десятилетие во всем мире подорожает недвижимость, такое мнение выразили экономические аналитики в рамках исследования Мюнхенского института экономических исследований Ifo и Института швейцарской экономической политики при университете Люцерна, сообщает ТАСС.

Фото: Pravda.Ru

В среднем темпы роста достигнут 9%. Самые высокие темпы ожидаются в странах Восточной Африки и Южной Азии, там они будут составлять более 20%. Страны Южной Америки, Центральной Азии и Северной Африки ожидает повышение до 10-15%.

В Европе темпы будут варьироваться от 6,4% до 14,9% в зависимости от части.