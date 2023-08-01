Администраторов украинских Telegram-каналов приговорили к пяти годам заключения, за распространении информации о местах, где сотрудники военкоматов раздают повестки о мобилизации, сообщают местные каналы.
Как рассказывают источники, обвиняемым вменили препятствование деятельности Вооруженных сил Украины в особый период (ч. 1 ст. 114−1 Уголовного кодекса Украины).
Это не первые сроки за подобное правонарушение. В прошлом месяце, Киевский суд приговорил к пяти годам лишения свободы мужчину, который предупреждал о местонахождении сотрудников территориального центра комплектации (ТЦК), которые раздавали повестки.
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