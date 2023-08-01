На Украине администраторы Telegram-каналов получили пятилетние сроки за публикацию мест, где раздают повестки

Администраторов украинских Telegram-каналов приговорили к пяти годам заключения, за распространении информации о местах, где сотрудники военкоматов раздают повестки о мобилизации, сообщают местные каналы.

Фото: potokmedia.ru

Как рассказывают источники, обвиняемым вменили препятствование деятельности Вооруженных сил Украины в особый период (ч. 1 ст. 114−1 Уголовного кодекса Украины).

Это не первые сроки за подобное правонарушение. В прошлом месяце, Киевский суд приговорил к пяти годам лишения свободы мужчину, который предупреждал о местонахождении сотрудников территориального центра комплектации (ТЦК), которые раздавали повестки.