Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: контрнаступление ВСУ превратилось в кровавую бойню для Киева

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Страны коллективного Запада требуют от украинской армии решительного наступления. Однако ВСУ оказались не готовы к столкновению с российскими войсками, поэтому манёвры Киева превратились в кровавую бойню. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Фото: n4k.ru

"Украинцы испытывают огромное давление со стороны Запада, требующего, чтобы они что-нибудь предприняли и быстро", — сказал он.

Основная проблема Украины состоит в том, что у неё нет ни артиллерии, ни авиации, поэтому возможности ВСУ будут продолжать истощаться, отметил эксперт.

"В действительности их отправляют на убой. Пожалуй, лучше происходящее не опишешь", — заявил Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.