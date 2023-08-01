Страны коллективного Запада требуют от украинской армии решительного наступления. Однако ВСУ оказались не готовы к столкновению с российскими войсками, поэтому манёвры Киева превратились в кровавую бойню. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Украинцы испытывают огромное давление со стороны Запада, требующего, чтобы они что-нибудь предприняли и быстро", — сказал он.
Основная проблема Украины состоит в том, что у неё нет ни артиллерии, ни авиации, поэтому возможности ВСУ будут продолжать истощаться, отметил эксперт.
"В действительности их отправляют на убой. Пожалуй, лучше происходящее не опишешь", — заявил Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
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