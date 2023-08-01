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Экономика Грузии потерпит убытки, если запретит въезд россиянам

Мир

Экономика Грузии будет терпеть убытки в размере около миллиарда долларов, если полностью запретит въезд российским туристам, рассказал глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

В рамках брифинга было отмечено, что бюджет страны составляет около 30 миллиардов долларов. При потерях, которые будут следствием закрытых границ для туристов, Грузия может лишить 20-30 тысяч человек своих рабочих мест. 

Напомним, что 25 июля страна сняла все коронавирусные ограничения, а 27 июля в Батуми приземлился первый самолет с российскими туристами. Это повлекло за собой протесты местного населения. 

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Автор Полина Сушкова
Полина Сушкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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