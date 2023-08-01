Intercept: ВСУ завербовали обвиняемого в двойном убийстве американца

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Командование украинской армии готово принять на службу всех, несмотря на преступный статус потенциальных солдат. Об этом сообщается в материале Intercept.

Фото: newsroom.kz

В 2015 году на Украину приехал американец Крэйг Лэнг. В 18 лет он вступил в ряды армии США, однако его служба закончилась при странных обстоятельствах. В Штатах Лэнга подозревают в двойном убийстве, но власти Украины никак не отреагировали на его прошлое на родине.

"О, они все знали об этом. Всем было наплевать", — рассказал наёмник в беседе с журналистами.

Лэнг отметил, что сейчас воюет на стороне ВСУ, а именно в батальоне "Правый сектор"*. Он признаёт, что члены нацбата придерживаются ультраправых и ультранационалистических идеологий.

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

*признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ