Председатель Коммунистической партии Китая отдал приказ перевести армию в режим боевой готовности. Об этом сообщают источники из Reuters.
Народно-освободительная армия Китая была переведена в боевую готовность незадолго до празднования годовщины своего формирования.
Си Цзиньпин в своем обращении к народу и армии заявил, что военным нужно быть готовыми ко всему и расширить потенциал своих боевых задач.
Ранее официальный представитель КПК по вопросам Тайваня заявлял, что военная помощь со стороны США не помешает воссоединению острова и материковой части страны.
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