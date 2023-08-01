Си Цзиньпин отдал приказ перевести армию Китая в боевую готовность

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Председатель Коммунистической партии Китая отдал приказ перевести армию в режим боевой готовности. Об этом сообщают источники из Reuters.

Фото: Вадим Савицкий

Народно-освободительная армия Китая была переведена в боевую готовность незадолго до празднования годовщины своего формирования.

Си Цзиньпин в своем обращении к народу и армии заявил, что военным нужно быть готовыми ко всему и расширить потенциал своих боевых задач.

Ранее официальный представитель КПК по вопросам Тайваня заявлял, что военная помощь со стороны США не помешает воссоединению острова и материковой части страны.