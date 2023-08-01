Грузия будет терять 1 млрд долларов в год, если полностью перекроет въезд для россиян

Глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе считает, что страна будет терять 1 млрд $ ежегодно, если полностью перекроет въезд для граждан России.

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Туристы из России делают большой вклад в экономику Грузии. Общий бюджет страны за 2022 составил примерно 6 млрд $ в пересчете с национальной грузинской валюты. Если россияне перестанут посещать Грузию, это нанесет ощутимый удар по общему бюджету и экономике станы.

Страны НАТО и ЕС давят на правительство Грузии, чтобы добиться прекращения сообщения с Россией. Такую инициативу поддерживает президент страны, но парламент пока не торопится принимать подобных решений.