Американский Конгресс намерен запретить правительству финансировать лаборатории России и Китая

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Члены американского Конгресса приняли решение о наложении запрета правительству Соединённых Штатов финансировать российские и китайские лаборатории, пишут корреспонденты Fox News.

Фото: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Из заявления сенатора Джони Эрнста из Айовы следует, что нужно в срочном порядке прекратить спонсировать эксперименты на животных, проводимые в десятках лабораторий КНР и РФ.