Члены американского Конгресса приняли решение о наложении запрета правительству Соединённых Штатов финансировать российские и китайские лаборатории, пишут корреспонденты Fox News.
Из заявления сенатора Джони Эрнста из Айовы следует, что нужно в срочном порядке прекратить спонсировать эксперименты на животных, проводимые в десятках лабораторий КНР и РФ.
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