Hindustan Times: один российский танк "разнёс вдребезги" колонну украинской техники

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Индийское издание опубликовало материал, посвящённый российскому танку. Авторов поразило, что одна машина "разнесла вдребезги" колонну украинской техники на Запорожском направлении.

On Cam: Russian Tank Blows Up Column Of Ukrainian Armoured Vehicles In Zaporizhzhia | Watch

Авторы отметили, что российский танк вёл непрерывный бой, используя для прикрытия лесополосу.

"Украинские танки и бронетехнику разнесло вдребезги, — говорится в сюжете Hindustan Times. — Российскому танку удалось уничтожить как минимум два украинских танка и пять машин MRAP M1224 MaxxPro американского производства".

При этом авторы отметили, что российский танк практически не получил повреждений, а экипаж выполнил боевую задачу и отразил атаку ВСУ.