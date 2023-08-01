Украина стремительно проигрывает и президент Незалежной Владимир Зеленский в отчаянии, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его мнению, лидер страны движется к "преждевременной смерти".
Как подчеркнул Джонсон, именно поэтому киевский режим совершает террористические атаки на гражданские объекты.
"Он (Зеленский. - Прим. ред.) идёт к преждевременной смерти. Это акт отчаяния. Вы должны спросить: ребята, если вы можете это сделать, почему вы не поражаете российские военные объекты, — задался вопросом аналитик в интервью Judging Freedom. — Они этого не делают, но продолжают атаковать миллиард других целей и рассказывать об этом небылицы".
Пока киевский режим бьёт по гражданским объектам, чтобы доказать Западу свою состоятельность, Россия продолжает планомерное наступление.
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