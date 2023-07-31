Украинской армии не помогло американское "чудо-оружие", которое российские военные запросто ликвидируют на полях сражений в зоне спецоперации. Об этом заявил экс-советник ЦРУ Джим Рикардс.
Эксперт рассказал, как российские бойцы выводят из строя "непобедимую" западную военную технику.
"Американское "Чудо-оружие" не сработало. Недавно я видел горящий немецкий танк "Леопард 2". Русские их уничтожают. Что касается американского ракетного комплекса HIMARS, то русские придумали, как отключить им GPS. Без него снаряд улетает не туда и положенного вреда не наносит. Так вот, их тоже сбивают", — сказал Рикардс в интервью YouTube-каналу London Real.
Эксперт заверил, что такая же незавидная судьба постигнет американские истребители F-16, которые США обещают передать Украине.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также говорил, что с F-16 русские сделают то же самое, что и с остальной западной техникой, и поставки этих самолётов никак не повлияют на ход конфликта.
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