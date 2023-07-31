Киевский Гордон*: "Инопланетяне скоро будут бомбить Россию"

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Разозлённые "инопланетяне" скоро будут бомбить Россию.

Фото: https://yandex.ru/

Об этом заявил киевский пропагандист Дмитрий Гордон*.

"Вы же не думали, как живут жители Одессы, Киева, Запорожья, Днепра. Поэтому и мы не будем думать о вас", — анонсирует он атаку с неба.

Националист отметил, что "он кое-что знает, правда, не всё", но ему можно поверить, что для русских скоро начнутся "страшные удары" с воздуха.

"Эти инопланетяне злы, может потому что вы козлы?" — спрашивает бандеровец.

Ранее он требовал от американцев отобрать дом Филиппа Киркорова в Майями.

* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.