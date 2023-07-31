Разозлённые "инопланетяне" скоро будут бомбить Россию.
Об этом заявил киевский пропагандист Дмитрий Гордон*.
"Вы же не думали, как живут жители Одессы, Киева, Запорожья, Днепра. Поэтому и мы не будем думать о вас", — анонсирует он атаку с неба.
Националист отметил, что "он кое-что знает, правда, не всё", но ему можно поверить, что для русских скоро начнутся "страшные удары" с воздуха.
"Эти инопланетяне злы, может потому что вы козлы?" — спрашивает бандеровец.
Ранее он требовал от американцев отобрать дом Филиппа Киркорова в Майями.
* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.