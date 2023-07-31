Украина будет использовать хорватские порты для экспорта зерна

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На встрече представителей Киева и Загреба было достигнуто соглашение об использовании хорватских портов для экспорта украинского зерна, об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Фото: tourweek.ru

Министр объявил, что для транзита будут задействованы порты на Дунае и в Адриатическом море.

"Мы будем работать над тем, чтобы проложить как можно более эффективные маршруты к этим портам и максимально использовать эту возможность", — сказал Кулеба.

Также он рассказал, что в ходе встречи с хорватским коллегой Гордоном Гирличем-Радманом были достигнуты соглашения в рамках вооруженной помощи Украине.