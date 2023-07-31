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Ищенко: Запад выдвинет России ультиматум о согласии на "формулу мира" Зеленского

Мир

Западные страны намерены выдвинуть России ультиматум и склонить Москву к компромиссу по украинскому конфликту, чтобы все силы направить на противостояние с Китаем. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко в материале для издания "Украина.ру".

Ищенко: Запад выдвинет России ультиматум о согласии на "формулу мира" Зеленского
Фото: apral.ru

Все угрозы по поводу захвата Крыма военным путём являются элементами информационной операции, считает он. После переговоров в Саудовской Аравии пройдёт еще третий этап, на котором США, Европа и примкнувшие к ним страны согласуют так называемую формулу мира президента Владимира Зеленского.

"Де-факто это будет означать выдвижение России ультиматума целым блоком государств, с требованием согласиться на "формулу мира", — считает Ищенко.

США попытаются принудить Россию на компромисс: все территории, которые будут находится под контролем Москвы, останутся при ней. Затем боевые действия будут остановлены по "корейскому сценарию". Однако ни Украина, ни её западные союзники не признают Крым и новые территории российскими.

"Если фокус удастся, тогда Запад будет готов сконцентрировать все силы для давления на Китай", — указал Ищенко.

Однако в том случае, если планы США не сбудутся, то американцы развяжут тайваньскую войну независимо от исхода украинского конфликта.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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