Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что киевские власти "от отчаяния" организовывают теракты, направленные на объекты гражданской инфраструктуры.
"Разумеется, какие-то акты отчаяния на фоне вот этих неудач, конечно, киевский режим — он прибегает к подобной террористической тактике нанесения террористических ударов", — сказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что речь в данном случае идёт именно о террористических ударах, и именно — по гражданским, социальным целям.
Песков отметил, что ни о каких успехах у Киева нет и речи, пообещав, что Россия будет бороться с террористическими атаками украинских властей, назвав их "отвратительными".
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Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.