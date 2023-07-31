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Премьер Нигера: за нынешними антифранцузскими выступлениями стоят внешние силы

2:48
Мир

Недавний всплеск антифранцузских демонстраций в Нигере привел в недоумение премьер-министра страны Ухумуду Махамаду. Он считает, что за этими протестами могут стоять внешние силы, поскольку интенсивность и концентрация антифранцузских настроений выглядят необъяснимыми. В эксклюзивном интервью телеканалу France 24 он выразил уверенность в том, что в подобные события стремится вмешаться сеть альтерглобалистов и других внешних игроков.

Премьер Нигера: за нынешними антифранцузскими выступлениями стоят внешние силы
Фото: wikipedia

Премьер-министр Махамаду твердо заявил, что в Нигере не существует антифранцузских настроений. Напротив, он предположил, что финансированием и организацией подобных протестов могут заниматься некие организации, находящиеся за пределами страны.

Он обратил внимание на один из недавних инцидентов, когда демонстранты размахивали флагом другого государства, как бы намекая на то, что Нигер не в состоянии выстоять самостоятельно и нуждается в помощи извне. Это вызвало у него недоумение.

Во время военного переворота в Нигере премьер-министр Махамаду находился в Риме и занимал пост премьер-министра. Однако после этих событий министр иностранных дел Нигера Асуми Масуду, который также находился за пределами страны, объявил себя исполняющим обязанности главы правительства. Несмотря на это, премьер-министр Махамаду в интервью телеканалу France 24, которое он давал, находясь в Париже, заявил, что по-прежнему считает себя премьер-министром.

30 июля у здания посольства Франции в Ниамее прошла многочисленная демонстрация. Митингующие выразили свое несогласие с присутствием иностранных войск на территории Нигера. По сообщению радиостанции France Info, некоторые участники демонстрации пытались поджечь двери посольства. Интересно, что во время акции протеста некоторые демонстранты размахивали российскими флагами, а также скандировали антифранцузские лозунги.

В ответ на протесты и потенциальные угрозы гражданам страны и дипломатическим объектам президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не потерпит подобных выступлений. Он пообещал дать решительный ответ на любой инцидент такого рода.

На фоне появившихся в западных СМИ утверждений о причастности России к событиям в Нигере заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что

Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран.

Кроме того, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров охарактеризовал действия повстанцев как антиконституционные.

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Переворот в Нигере: сотни сторонников путчистов вышли на митинг
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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