Экс-разведчик США Риттер: Украину десятилетиями учили ненавидеть русских

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинский народ десятилетиями учили ненавидеть русских, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Современный национализм в Незалежной хорошо отражает психологию всего народа, пояснил эксперт.

Фото: REX/ Shutterstock

В украинцах воспитывали ненависть к русским с 1930-х годов, считает Риттер. Всю ненависть удалось пронести через года, и сейчас она вылилась наружу, заявил экс-разведчик, комментируя вопрос "отмены" российской культуры официальным Киевом.

"Современный украинский национализм, иногда его называют "бандеризмом"*, привносит свои краски в психологию современную Украины. Бандеровцы* считают русских "недочеловеками" и своими кровными врагами, — пояснил Риттер в эфире U.S.Tour of Duty. — С 1930-х годов они учили украинских детей ненавидеть русских".

Как подчеркнул американский разведчик, российская сторона никогда не расценивала Украину как врага, и население считает граждан Незалежной братским народом.

* Лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).