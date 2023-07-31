Вашингтон поддержал требования ECOWAS вернуть власть правительству Нигера

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В Вашингтоне заявили, что поддерживают требования участников чрезвычайного саммита Экономического сообщества стран Западной Африки вернуть власть правительству Нигера и президенту страны Мохамеду Базуме.

Фото: thestar.com

Как подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен, глава государства должен быть немедленно освобождён, а мятеж остановлен.

"Мы присоединяемся к ECOWAS и руководителям стран региона в призывах к немедленному освобождению президента Мохамеда Базума и его семьи", — говорится в заявлении Блинкена.

Кроме того, американский госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон направит в страну спецпредставителя, чтобы тот содействовал мирному решению конфликта.

Ранее эксперт-африканист объяснил, почему военный мятеж и свержение официальной власти в Нигере играет России на руку.