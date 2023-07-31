Лондон утилизировал 43 танка Challenger 2, которые могла получить Украина

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Британские власти оказались "недальновидны" и уничтожили 43 танка Challenger 2, которые смогли бы передать Украине, заявили аналитики.

Фото: Wikimedia Commons

Так, согласно информации, в период с 2010 по 2014 Лондон распорядился уничтожить 43 машины, посчитав их содержание экономически невыгодным.

"Министерство обороны уничтожило десятки танков, которые могли быть отправлены для поддержки Украины, что обошлось налогоплательщикам в миллионы фунтов стерлингов", — сетуют авторы The Times.

Каким образом британские власти должны были предусмотреть украинский конфликт, авторы не уточнили.