Британские власти оказались "недальновидны" и уничтожили 43 танка Challenger 2, которые смогли бы передать Украине, заявили аналитики.
Так, согласно информации, в период с 2010 по 2014 Лондон распорядился уничтожить 43 машины, посчитав их содержание экономически невыгодным.
"Министерство обороны уничтожило десятки танков, которые могли быть отправлены для поддержки Украины, что обошлось налогоплательщикам в миллионы фунтов стерлингов", — сетуют авторы The Times.
Каким образом британские власти должны были предусмотреть украинский конфликт, авторы не уточнили.
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