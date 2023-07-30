Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США считают приемлемой жертвой гибель сотен тысяч украинских солдат ради нанесения удара по России. Об этом ветеран армии США сказал в интервью на YouTub-канале.
По мнению эксперта, Вашингтон готов пожертвовать Украиной и украинцами для ослабления России.
Офицер назвал "крайне возмутительным" то, что сотни тысяч украинцев США уничтожают просто потому, что они так хотят.
Ранее боевики вооружённых сил Украины показали дорогу в районе Артёмовска, усеянную разбитой техникой НАТО и телами солдат ВСУ.
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