Американский разведчик Риттер раскрыл план удара США по России

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США считают приемлемой жертвой гибель сотен тысяч украинских солдат ради нанесения удара по России. Об этом ветеран армии США сказал в интервью на YouTub-канале.

Фото: el.gr

По мнению эксперта, Вашингтон готов пожертвовать Украиной и украинцами для ослабления России.

Офицер назвал "крайне возмутительным" то, что сотни тысяч украинцев США уничтожают просто потому, что они так хотят.

Ранее боевики вооружённых сил Украины показали дорогу в районе Артёмовска, усеянную разбитой техникой НАТО и телами солдат ВСУ.

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