NYT: разведка США опасается, что вредоносный код Китая сорвёт её военные операции

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Соединённые Штаты активно занимаются в настоящее время поиском вредоносного компьютерного кода, который правительство Китая якобы могло бы внедрить в инфраструктуру принадлежащих им баз.

Фото: Правда.Ру

Главной целью является в данном случае срыв военных операций Вашингтона в случае возникновения конфликта, в том числе, и на территории Тайваня. Корреспонденты New York Times пишут об этом, ссылаясь на собственный источник.

Напомним, в конце весны текущего года представители американского агентства по кибербезопасности заявили о том, что якобы связанная с КНР компания Volt Typhoon непосредственно причастна к кибератакам на критические объекты инфраструктуры. Специалисты из США тогда предупредили мировое сообщество о том, что подобные атаки вполне могут повторяться в разных странах мира.