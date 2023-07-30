Соединённые Штаты активно занимаются в настоящее время поиском вредоносного компьютерного кода, который правительство Китая якобы могло бы внедрить в инфраструктуру принадлежащих им баз.
Главной целью является в данном случае срыв военных операций Вашингтона в случае возникновения конфликта, в том числе, и на территории Тайваня. Корреспонденты New York Times пишут об этом, ссылаясь на собственный источник.
Напомним, в конце весны текущего года представители американского агентства по кибербезопасности заявили о том, что якобы связанная с КНР компания Volt Typhoon непосредственно причастна к кибератакам на критические объекты инфраструктуры. Специалисты из США тогда предупредили мировое сообщество о том, что подобные атаки вполне могут повторяться в разных странах мира.
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В "войну чипов" между США и Китаем неожиданно оказалась втянутой Европа.