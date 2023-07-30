Дмитрий Гордон* требует США отобрать дом Киркорова и Овечкина: живите на болотах

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Американцы должны конфисковать имущество российской знаменитости Филиппа Киркорова, а также Александра Овечкина и ряда других спортсменов. Забрать имущество надо всё, оставшееся у них на Западе.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Об этом в интервью собственной супруге Алесе Бацман заявил украинский пропагандист Дмитрий Гордон.

"Америке надо рассмотреть всех. Так, смотрим. Филипп Киркоров, что у тебя? В Майами квартира? До свидания, соси болт, живи на болотах. Тем более, что ему это привычно. Дальше, Овечкин. У тебя в США всё — туда же. Фетисов Слава, ты там в руководящих структурах ГД РФ поддерживаешь это всё — нет у тебя ничего в Америке. И так далее", — подытожил националист.

Ранее он заявлял, что Севастополь и Крымский мост доживают буквально последние месяцы.

* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.