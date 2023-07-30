В Китае торжественно представлена новая цифровая платформа Long Trade, ориентированная на облегчение логистики и продвижение торговли между КНР и РФ. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Генерального консульства Российской Федерации в Харбине.
Презентацию Long Trade провели сегодня в рамках конференции на тему цифрового взаимодействия между Пекином и Москвой.
Масштабный проект реализует Хэйлунцзянская транспортно-инвестиционная корпорация, являющаяся лидером по общим объёмам активов среди всех предприятий транспортно-логистической отрасли китайской провинции, заявили официальные представители дипломатической миссии.
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В "войну чипов" между США и Китаем неожиданно оказалась втянутой Европа.