Conversation: Запад использует Крым, чтобы навсегда оставить Украину в "вестибюле" НАТО

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Запад продолжит манить украинские власти возможностью вступления в Североатлантический альянс, но не примет Украину в НАТО даже после того, как боевые действия закончатся.

Фото: commons.wikimedia. org

По мнению эксперта из Австралийского института международной политики Лоика Симоне, удобным предлогом для этого станет полуостров Крым.

Многие участники военного блока, пояснил он в своей статье для Conversation, считают неизбежным, что Крым навсегда останется российским, и по этой причине продолжат блокировать присоединение Украины к альянсу.

Симоне поспорил с генсеком организации Йенсом Столтенбергом, который заявил, что Украина "теперь ближе к НАТО, чем когда-либо прежде".

"Более реалистично можно было бы сказать, что (Украина. — Прим. ред.) остаётся в ловушке в вестибюле нового европейского порядка безопасности", — резюмировал политолог.