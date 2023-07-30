Запад продолжит манить украинские власти возможностью вступления в Североатлантический альянс, но не примет Украину в НАТО даже после того, как боевые действия закончатся.
По мнению эксперта из Австралийского института международной политики Лоика Симоне, удобным предлогом для этого станет полуостров Крым.
Многие участники военного блока, пояснил он в своей статье для Conversation, считают неизбежным, что Крым навсегда останется российским, и по этой причине продолжат блокировать присоединение Украины к альянсу.
Симоне поспорил с генсеком организации Йенсом Столтенбергом, который заявил, что Украина "теперь ближе к НАТО, чем когда-либо прежде".
"Более реалистично можно было бы сказать, что (Украина. — Прим. ред.) остаётся в ловушке в вестибюле нового европейского порядка безопасности", — резюмировал политолог.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В "войну чипов" между США и Китаем неожиданно оказалась втянутой Европа.