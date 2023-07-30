Экс-разведчик США Риттер заявил, что Вашингтон приказал Киеву завершить контрнаступление

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Западные страны снабжали Украину оружием под обещания Киева выйти к побережью Азовского моря и взять Мелитополь, что должно было заставить Москву капитулировать.

Фото: el.gr

Очередная неделя контрнаступления ВСУ закончилась ничем, потому настроение Вашингтона поменялось, заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.

"Мы им (ВСУ. — Прим. ред.) дали оружие, мы их обучили, и теперь их убивают, они даже не могут добраться до первой линии обороны, не говоря уже о том, чтобы дойти до Мелитополя", — пояснил военный эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Отсутствие успехов у украинской армии заставило Белый дом пересмотреть своё отношение к конфликту на Украине, он слишком дорого обходится Западу, а потому боевые действия пора заканчивать путём мирных переговоров, уверен Риттер.

"Контрнаступление завершено. США говорят Украине: всё кончено, так что теперь вы должны изменить свою позицию", — резюмировал экс-разведчик.

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