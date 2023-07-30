Politika: неблагодарный Зеленский забыл, кто в доме хозяин. Запад ищет ему замену

1:12 Your browser does not support the audio element. Мир

Поведение президента Украины Владимира Зеленского, который требует от западных стран всё больше и больше, утомляет союзников Киева, заявила сербский обогреватель Биляна Митринович-Рашевич.

Фото: https://ura.news/news/1052665698

Украинским лидером недовольны и страны НАТО, передавшие для ВСУ оружие, боеприпасы, ракеты, танки, но так и не дождавшиеся от него успехов на поле боя. Причём от Зеленского Североатлантический альянс слышит только обвинения в недостаточной помощи.

"Это часть проблемы, поднявшей на поверхность обвинения в неблагодарности и, с другой стороны, украинскую обиду", — пишет эксперт в издании Politika.

На последнем саммите альянса в Вильнюсе никто не ожидал, что украинский президент начнёт давать уроки своим наставникам.

"Зеленский, видимо, запамятовал, что колониальные отношения, на которые он согласился, обязывают никогда не забывать, кто в доме хозяин. Недовольство (Запада. — Прим. ред.), безусловно, посылает Зеленскому сигнал о том, что на Украине можно найти кого-то более благодарного", — резюмировала Митринович-Рашевич.