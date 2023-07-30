Украинские телефонные мошенники всё реже добиваются успеха в обмане россиян, потому были вынуждены переориентироваться на европейцев, сообщают польские СМИ.
Телефонная "мафия" с Украины теперь не просто старается выведать данные банковской карточки, а предлагает жителям Европы инвестировать в крупнейшие предприятия, хотя на самом деле просто забирает полученные деньги. Больше всего от этих преступников страдают поляки, так как украинцам легче выучить польский язык.
"Мошенники преследуют не только Польшу. — пишет издание wPolityce. — Журналисты расследовали очень похожую схему мошенничества, направленную против граждан Швеции. Из него видно, что подавляющее большинство колл-центров мошенников имели или до сих пор имеют свои штаб-квартиры на Украине".
По подсчетам авторов материала, из-за действий мошенников поляки уже потеряли сотни миллионов злотых.
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