wPolityce: телефонная "мафия" с Украины грабит поляков и жителей Европы

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Украинские телефонные мошенники всё реже добиваются успеха в обмане россиян, потому были вынуждены переориентироваться на европейцев, сообщают польские СМИ.

Фото: cityreporter.ru

Телефонная "мафия" с Украины теперь не просто старается выведать данные банковской карточки, а предлагает жителям Европы инвестировать в крупнейшие предприятия, хотя на самом деле просто забирает полученные деньги. Больше всего от этих преступников страдают поляки, так как украинцам легче выучить польский язык.

"Мошенники преследуют не только Польшу. — пишет издание wPolityce. — Журналисты расследовали очень похожую схему мошенничества, направленную против граждан Швеции. Из него видно, что подавляющее большинство колл-центров мошенников имели или до сих пор имеют свои штаб-квартиры на Украине".

По подсчетам авторов материала, из-за действий мошенников поляки уже потеряли сотни миллионов злотых.