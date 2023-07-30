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Рогов: в Запорожской области дали Зеленскому новое прозвище

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Мир

Президенту Украины Владимиру Зеленскому дали новое прозвище в Запорожской области. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Рогов: в Запорожской области дали Зеленскому новое прозвище
Фото: Youtube: Ударные Z силы

По словам политика, после гонений на православие Зеленского на подконтрольной Киеву части территории Запорожской области всё чаще называют теперь "слуга Ирода" вместо "слуга народа".

Подобно царю Ироду из Евангелия глава киевского режима старается удержать власть любой ценой, устраивая гонения и преследования православных на Украине, а также отменяя их традиционные праздники, заметил собеседник издания.

Он также напомнил о последнем принятом Зеленским законе о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

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Момент прилета дрона в здание Москва сити
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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