Столкновения России и военного блока НАТО никто не хочет, однако, если кто-то этого захочет — РФ готова.
Об этом на пресс-конференции с российскими СМИ сказал российский президент Владимир Путин.
Также он отметил, что на данный момент серьезных изменений в зоне спецоперации нет.
"Я думаю, что это связано с тем, что противник отвёл свои штурмовые подразделения в места восстановления боеспособности", — отметил глава государства.
Также лидер государства отметил, что договорился провести телефонный разговор в эту среду с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
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