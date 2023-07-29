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Путин: столкновения России и НАТО никто не хочет, но если кому-то надо — мы готовы

0:38
Мир

Столкновения России и военного блока НАТО никто не хочет, однако, если кто-то этого захочет — РФ готова.

Путин: столкновения России и НАТО никто не хочет, но если кому-то надо — мы готовы
Фото: dialogorg.ru

Об этом на пресс-конференции с российскими СМИ сказал российский президент Владимир Путин.

Также он отметил, что на данный момент серьезных изменений в зоне спецоперации нет.

"Я думаю, что это связано с тем, что противник отвёл свои штурмовые подразделения в места восстановления боеспособности", — отметил глава государства.

Также лидер государства отметил, что договорился провести телефонный разговор в эту среду с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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