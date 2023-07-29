Глава МИД Сийярто: Россия не оставит Венгрию без энергоресурсов зимой

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Экспорт российских энергетических носителей в Венгрию будет продолжаться бесперебойно. Руководитель венгерского МИД Петер Сийярто проинформировал об этом в ходе телефонных переговоров с вице-премьер-министром РФ Александром Новаком, пишет oilcapital. ru.

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

По словам Сийярто, какие-либо предпосылки для остановки поставок сырья из России на сегодняшний день отсутствуют. Именно поэтому Венгрии можно без всяких опасений начинать подготовку к зиме, подчеркнул глава правительства.

Новак в свою очередь акцентировал внимание на том, что Москва намерена чётко исполнять все ранее заключённые с Венгрией контракты, предусматривающие поставки энергоносителей. Особенно в связи с крайне сложной ситуацией в сфере энергетики в Евросоюзе, резюмировал вице-премьер России.