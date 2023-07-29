Марков объяснил, зачем Путин подарил бесплатно зерно странам Африки

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Политолог Сергей Марков пречислил причины, которые, по его мнению, заставили Владимира Путина бесплатно отправлять зерно африканским странам.

Фото: dehai.org

Марков считает, что президент РФ следует принципам гуманизма, помогая бедным странам. Для такой высокоразвитой страны, как Россия, по словам политолога, это долг.

Он отметил, что Путин помогает союзникам. Марков предположил, что России выгодно сотрудничать со странами Африки, так как у них есть полезные ископаемые.

Политический эксперт подчеркнул, что таким образом Россия пытается вызволить арестованное западными странами зерно.

"Подарок зерна это и оправдание отказа России от зерновой сделки и оправдание ударов по портам Украины", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Ранее Станислав Садальский высказался о решении Владимира Путина бесплатно подарить зерно странам Африки.