Зампред Совбеза РФ Медведев заявил, что действия МУС могут стать casus belli

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Представители Международного уголовного суда (МУС) задумали переписать основные принципы международного права в угоду намерениям США. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Фото: https://i.sunhome.ru/poetry/65/dmitrii-medvedev-podpisal-postanovlenie.orig.jpg

Все ордеры и процессы, которые направлены против России, являются "забавами наших врагов", которыми они решили развлечь себя от бессилия, подчеркнул политик.

"И всё же надо помнить — это потенциально опасные игрища. И такого рода действия могут в какой-то момент действительно стать casus belli", — предупредил Медведев в своём Telegram-канале.

Ранее МУС обнародовал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что подобный шаг является "откровенно враждебным".