Ливия выразила готовность восстановить энергетические проекты с Россией

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Председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи подтвердил готовность Ливии возобновить совместные проекты с Россией, охватывающие энергетический сектор и инфраструктуру.

Фото: официальная страница ВС Ливии в facebook.com

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на форуме "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге аль-Менфи заявил, что Ливия готова восстановить все прежние проекты с Россией, в том числе в области энергетики, инфраструктуры и железных дорог.

Ливия стремится к совместному восстановлению

В качестве дипломатического шага Ливия выразила готовность возобновить проекты, которые ранее осуществлялись в партнерстве с Россией, что свидетельствует о начале новой эры сотрудничества. Амбициозный план возрождения включает в себя проекты в энергетическом секторе, направленные на укрепление энергетической инфраструктуры Ливии. Кроме того, Ливия намерена укрепить свою транспортную сеть, сотрудничая с Россией в области железнодорожных проектов. Эти совместные усилия направлены на стимулирование экономического роста и создание условий для устойчивого развития региона.

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