Сладков: КНДР собирается помочь России, направив 500 тысяч своих военных в зону СВО

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Военкор Александр Сладков сообщил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын планирует оказать помощь России, направив на Украину в зону СВО 50 тысяч профессиональных бойцов спецназа, а также 500 тысяч военных-добровольцев.

Фото: Ютуб

В своём Telegram-канале Сладков выразил уверенность, что вопрос отправки военных — уже дело решённое.

"Мы узнаем, что мир не состоит только из европейцев и надменных англосаксов… Чем трезвее мы становимся, тем многограннее мир внешней политики", — написал военкор.

Эксперт напомнил, что помимо "коллективного Запада", есть ещё "ненавидящая колонизаторов" Африка, "перспективный" Восток и Северная Корея.

Сладков отметил отличную подготовку и мотивацию северокорейских военных, которые вполне способны изменить ситуацию на линии соприкосновения.

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