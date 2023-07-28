Военкор Александр Сладков сообщил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын планирует оказать помощь России, направив на Украину в зону СВО 50 тысяч профессиональных бойцов спецназа, а также 500 тысяч военных-добровольцев.
В своём Telegram-канале Сладков выразил уверенность, что вопрос отправки военных — уже дело решённое.
"Мы узнаем, что мир не состоит только из европейцев и надменных англосаксов… Чем трезвее мы становимся, тем многограннее мир внешней политики", — написал военкор.
Эксперт напомнил, что помимо "коллективного Запада", есть ещё "ненавидящая колонизаторов" Африка, "перспективный" Восток и Северная Корея.
Сладков отметил отличную подготовку и мотивацию северокорейских военных, которые вполне способны изменить ситуацию на линии соприкосновения.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.