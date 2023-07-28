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Венгрия предлагает начать мирные переговоры, чтобы не ухудшать условия

0:39
Мир

В Венгрии считают, что условия для мирных переговоров будут только ухудшаться, по этому советует сторонникам конфликта нужно начать их прямо сейчас, об этом заявил Министр иностранных дел внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Венгрия предлагает начать мирные переговоры, чтобы не ухудшать условия
Фото: interessno.ru

Представитель Будапешта поделился таким мнением выступая на пресс-конференции, после того, как встретился со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом.

Напомним, что в мае Петер Сийярто уже предлагал помощь в урегулировании конфликта. Тогда представители венгерской администрации предложили организовать площадку для переговоров. 

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Автор Полина Сушкова
Полина Сушкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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