Венгрия предлагает начать мирные переговоры, чтобы не ухудшать условия

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В Венгрии считают, что условия для мирных переговоров будут только ухудшаться, по этому советует сторонникам конфликта нужно начать их прямо сейчас, об этом заявил Министр иностранных дел внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Фото: interessno.ru

Представитель Будапешта поделился таким мнением выступая на пресс-конференции, после того, как встретился со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом.

Напомним, что в мае Петер Сийярто уже предлагал помощь в урегулировании конфликта. Тогда представители венгерской администрации предложили организовать площадку для переговоров.