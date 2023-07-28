Рогов рассказал об отказе врачей киевской больницы №4 оказывать медпомощь украинским военным

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Врачи больниц Киева оставляют раненых украинских солдат без медицинской помощи и просто оставляют умирать в мучениях. Об этом рассказал председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, приведя в качестве примера бойца ВСУ с позывным Физрук.

Как рассказали очевидцы, на которых ссылается Рогов, врачи больницы Киева просто привязали тяжело раненого солдата к койке, чтобы сохранить медоборудование, которое он мог сломать в приступах боли. Более того, "медики" заклеили несчастному рот скотчем, чтобы лишить его возможности позвать на помощь. В итоге несчастный скончался через 16 часов после того, как его привезли в больницу.

"При этом в сети начался сбор денег якобы семье умершего, однако реквизиты банка не принадлежат его родственникам. Сбор денег и попытка "заработать" на смерти сослуживца не удивляет", — сообщил Рогов в своём Telegram-канале.

Ранее в Харьковском минздраве обратились в Международный Красный Крест, умоляя организовать в городе ещё один военный госпиталь из-за острой нехватки мест и врачей для лечения раненых.