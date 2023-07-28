На Украине более 420 населенных пунктов в 10 областях страны остались без света, сообщает местное издание Klymenko Time с ссылкой на Укрэнерго.
В результате шторма, без электроэнергии остались Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
Большая часть бригад для помощи и восстановления, Министерство энергетики направило в Хмельницкую, Винницкую и Тернопольскую области.
Как сообщает сайт Укрэнерго, за весь 2023 год насчитывается около 43% энергосетей. В связи с этим Киев потребовал удвоить поставки электричества. 1 июня была принята инициатива по увеличению цен на электроэнергию, для попытки стабилизации.
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