На Украине сотни населенных пунктов остались без электроэнергии из-за плохой погоды

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На Украине более 420 населенных пунктов в 10 областях страны остались без света, сообщает местное издание Klymenko Time с ссылкой на Укрэнерго.

Фото: ya.ru

В результате шторма, без электроэнергии остались Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Большая часть бригад для помощи и восстановления, Министерство энергетики направило в Хмельницкую, Винницкую и Тернопольскую области.

Как сообщает сайт Укрэнерго, за весь 2023 год насчитывается около 43% энергосетей. В связи с этим Киев потребовал удвоить поставки электричества. 1 июня была принята инициатива по увеличению цен на электроэнергию, для попытки стабилизации.