Варшава подала официальную жалобу в Еврокомиссию на нелегальный ввоз мусора из ФРГ, об этом заявила на брифинге министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.
По словам представителя, администрация неоднократно требовала от Германии забрать отходы с территории страны. Однако, такой метод оказался безрезультатным.
Министр климата также подчеркнула, что жалоба в ЕК — это право любой страны, который послужит началом для разбирательства в Европейском суде юстиции.
Анна Москва рассказала, что правящая до 2015 года партия, ослабила нормы поступающих отходов. На сегодняшний день в Польше находится 35 тысяч тонн мусора, которые расположены на семи свалках страны.
"Польский налогоплательщик не может платить за вывоз германского мусора", — поделилась министр.
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