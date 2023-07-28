Варшава пожаловалась на Германию из-за нелегального мусора

Варшава подала официальную жалобу в Еврокомиссию на нелегальный ввоз мусора из ФРГ, об этом заявила на брифинге министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

Фото: GREENPEACE

По словам представителя, администрация неоднократно требовала от Германии забрать отходы с территории страны. Однако, такой метод оказался безрезультатным.

Министр климата также подчеркнула, что жалоба в ЕК — это право любой страны, который послужит началом для разбирательства в Европейском суде юстиции.

Анна Москва рассказала, что правящая до 2015 года партия, ослабила нормы поступающих отходов. На сегодняшний день в Польше находится 35 тысяч тонн мусора, которые расположены на семи свалках страны.

"Польский налогоплательщик не может платить за вывоз германского мусора", — поделилась министр.