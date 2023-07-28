Путин: Россия внимательно рассматривает предложенный странами Африки мирный план

0:41 Your browser does not support the audio element. Мир

В Кремле уважительно относятся к предложенным странами Африки инициативам, ориентированным на мирное урегулирование украинского конфликта. Президент РФ Владимир Путин выступил с таким заявлением на саммите Россия-Африка.

Фото: https://icdn.lenta.ru/

Африканский континент сейчас становится, по словам Путина, новым центром силы. Его экономическая и политическая роль в последнее время заметно растёт, и мировое сообщество должно считаться с этим.

Одним из примеров существенного роста влияния африканских государств является их предложение завершить вооружённое противостояние мирным путём, резюмировал российский лидер.