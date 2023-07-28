В Кремле уважительно относятся к предложенным странами Африки инициативам, ориентированным на мирное урегулирование украинского конфликта. Президент РФ Владимир Путин выступил с таким заявлением на саммите Россия-Африка.
Африканский континент сейчас становится, по словам Путина, новым центром силы. Его экономическая и политическая роль в последнее время заметно растёт, и мировое сообщество должно считаться с этим.
Одним из примеров существенного роста влияния африканских государств является их предложение завершить вооружённое противостояние мирным путём, резюмировал российский лидер.
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