Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Матвиенко "поставила двойку" замглавы Минфина за неподготовленность к заседанию СФ
В связи с ограничениями на европейских направлениях, богатые русские устремились на остров Пхукет
Варшава пожаловалась на Германию из-за нелегального мусора
Панков: россиян 1996 года рождения и старше не призовут в армию в 2024 году
Житель Новосибирской области предложил историкам купить у него череп носорога
Певицы Мари Краймбрери и Рита Дакота помирились спустя 5 лет после конфликта
В Госдуму внесли законопроект о штрафе до 1 млн рублей за мелкие взятки
В двух разных ДТП в Болгарии погибли двое россиян
ВСУ официально зарезервировали сотни тысяч могил для жертв контрнаступления

СМИ: в Китае начали расследование против трёх генералов стратегических ракетных сил

3:10
Мир

Ревизионное управление по проверке дисциплины Центральной военной комиссии (ЦВК) начало расследование в отношении командующего Ракетными войсками Народно-освободительной армии (НОАК), китайского аналога РВСН (Ракетные войска стратегического назначения), и двух его заместителей. Об этом расследовании сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

СМИ: в Китае начали расследование против трёх генералов стратегических ракетных сил
Фото: pxhere. com

По данным двух источников, антикоррупционное расследование касается трёх высокопоставленных чиновников: это генерал Ли Ючао, начальник НОАК, генерал-лейтенант Чжан Чжэнжун, заместитель начальника Объединенного штаба КМВ, заместитель начальника Ракетных войск, и генерал-майор Лю Гуанбин, бывший заместитель командующего и бывший начальник управления вооружения Ракетных войск. Все трое были задержаны, однако официальных заявлений по этому поводу не последовало.

Ракетные войска были созданы в ходе масштабной реорганизации НОАК в 2016 году на базе 2-го артиллерийского корпуса. Ракетные войска, вооружённые баллистическими и крылатыми ракетами с обычными и ядерными боеголовками, играют важнейшую роль в военной стратегии Китая. В январе прошлого года командующим Ракетными войсками был назначен генерал Ли Ючао, ставший третьим командующим с момента их создания. В октябре 2022 года он был избран членом Центрального комитета на 20-м съезде Коммунистической партии Китая.

По данным South China Morning Post, расследование в отношении генералов началось в марте этого года. Примечательно, что министр национальной обороны Вэй Фэнхэ, бывший первый командующий Ракетными войсками, покинул свой пост в начале этого года.

Газета приводит слова одного из источников:

"Почти все высокопоставленные генералы [Ракетных войск] до повышения в должности имели хорошую репутацию. Однако после переезда в Пекин они стали морально разлагаться, поскольку там у них появилось больше возможностей для работы с оборонными предприятиями".

С момента прихода к власти в 2012–2013 годах председатель КНР Си Цзиньпин развернул широкую кампанию по борьбе с коррупцией среди государственных, партийных и военных чиновников. За эти годы объектами антикоррупционных расследований стали более 100 бывших и действующих генералов, что превысило число военнослужащих, погибших в боевых действиях с момента образования КНР в 1949 году.

Среди наиболее известных военных фигур, замешанных в коррупционных делах — генерал Го Босюн и генерал Сюй Цайхоу, бывшие заместители председателя ЦК КПК. Го Босюн в 2016 году был приговорен к пожизненному заключению, а Сюй Цайхоу скончался от рака во время судебного процесса в 2015 году.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Застрелился генерал армии в Китае. Разворовано много средств. Ядерная инфраструктура.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Успела назвать имена: жуткое убийство под Пермью расследуют лучшие сотрудники СК

Школьница, которую подожгли в Пермском крае, перед смертью успела назвать несколько имён. Дело передали лучшим следователям РФ, пишет РИА Новости.

РИАН: лучших следователей отправили под Пермь после смерти 15-летней школьницы
В Орловской области задержали мужчину, который планировал вступить в ряды ВСУ
Сотрудники ФСБ задержали в Орловской области мужчину, который хотел вступить в ряды ВСУ
Женщина избила мужчину и его подругу на пляже
Надо подавить желание сопротивляться: ВКС РФ стали бить по ВСУ днём
Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин
Гранаты под грядками: тайник со снарядами нашли на даче пенсионерки в Воронеже
В Екатеринбурге пропала восьмилетняя девочка
Швейцарец рассказал о беспределе украинских беженцев
Швейцарец рассказал о беспределе украинских беженцев
Последние материалы
ВСУ официально зарезервировали сотни тысяч могил для жертв контрнаступления
Как без проблем снять с авто прикипевшее колесо
Дарья Асламова показала, как Владимир Ленин "выжил" в Новой Каховке
Потенциал рынка складных смартфонов оценили высоко
В Москве задержали подобравшего свёрток с 1 млн рублей
ГИТИС запускает творческие образовательные проекты в Африке
Рогов: ВС РФ захватили французский колёсный танк AMX-10RC на Запорожском направлении
МИД КНР сообщил, что неизменно поддерживает сотрудничество с Россией
В России увеличились компенсация от авиакомпаний за задержку рейса
Алла Пугачева выйдет на сцену фестиваля Вайкуле "Рандеву" 29 июля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников