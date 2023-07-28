СМИ: в Китае начали расследование против трёх генералов стратегических ракетных сил

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Ревизионное управление по проверке дисциплины Центральной военной комиссии (ЦВК) начало расследование в отношении командующего Ракетными войсками Народно-освободительной армии (НОАК), китайского аналога РВСН (Ракетные войска стратегического назначения), и двух его заместителей. Об этом расследовании сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Фото: pxhere. com

По данным двух источников, антикоррупционное расследование касается трёх высокопоставленных чиновников: это генерал Ли Ючао, начальник НОАК, генерал-лейтенант Чжан Чжэнжун, заместитель начальника Объединенного штаба КМВ, заместитель начальника Ракетных войск, и генерал-майор Лю Гуанбин, бывший заместитель командующего и бывший начальник управления вооружения Ракетных войск. Все трое были задержаны, однако официальных заявлений по этому поводу не последовало.

Ракетные войска были созданы в ходе масштабной реорганизации НОАК в 2016 году на базе 2-го артиллерийского корпуса. Ракетные войска, вооружённые баллистическими и крылатыми ракетами с обычными и ядерными боеголовками, играют важнейшую роль в военной стратегии Китая. В январе прошлого года командующим Ракетными войсками был назначен генерал Ли Ючао, ставший третьим командующим с момента их создания. В октябре 2022 года он был избран членом Центрального комитета на 20-м съезде Коммунистической партии Китая.

По данным South China Morning Post, расследование в отношении генералов началось в марте этого года. Примечательно, что министр национальной обороны Вэй Фэнхэ, бывший первый командующий Ракетными войсками, покинул свой пост в начале этого года.

Газета приводит слова одного из источников: "Почти все высокопоставленные генералы [Ракетных войск] до повышения в должности имели хорошую репутацию. Однако после переезда в Пекин они стали морально разлагаться, поскольку там у них появилось больше возможностей для работы с оборонными предприятиями".

С момента прихода к власти в 2012–2013 годах председатель КНР Си Цзиньпин развернул широкую кампанию по борьбе с коррупцией среди государственных, партийных и военных чиновников. За эти годы объектами антикоррупционных расследований стали более 100 бывших и действующих генералов, что превысило число военнослужащих, погибших в боевых действиях с момента образования КНР в 1949 году.

Среди наиболее известных военных фигур, замешанных в коррупционных делах — генерал Го Босюн и генерал Сюй Цайхоу, бывшие заместители председателя ЦК КПК. Го Босюн в 2016 году был приговорен к пожизненному заключению, а Сюй Цайхоу скончался от рака во время судебного процесса в 2015 году.

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