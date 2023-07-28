Орбан: поддержка киевского режима зависит от того, с чем Байден пойдёт на выборы в 2024 году

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Поддержка киевского режима со стороны Соединённых Штатов напрямую зависит от того, пожелает ли глава государства Джо Байден принять участие в президентских выборах-2024, не завершив "прокси-войну". РИА Новости пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Виктора Орбана

Напомним, глава венгерского правительства ранее не раз акцентировал внимание на том, что украинский конфликт завершится, когда это будет необходимо Соединённым Штатам. Вопросом о том, почему Белый дом не желает этого, задаётся сегодня весь мир, резюмировал Орбан.