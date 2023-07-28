Российский дипломат посоветовал подумать о развитии туризма в Джибути

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Посол России в Джибути посоветовал представителям отечественного бизнеса обратить внимание на туристический потенциал в республике, а также изучить возможность инвестиционной поддержки данного направления. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Pixabay.com

Дипломат отметил, что в африканской стране имеются белые песчаные пляжи, соляные озера, природные парки, спящие вулканы и места для дайвинга.

Голованов при этом предупредил, что здесь имеются проблемы с дорожной и туристической инфраструктурой. Это препятствует развитию туристической отрасли в Джибути.