Посол России в Джибути посоветовал представителям отечественного бизнеса обратить внимание на туристический потенциал в республике, а также изучить возможность инвестиционной поддержки данного направления. Об этом сообщает РИА Новости.
Дипломат отметил, что в африканской стране имеются белые песчаные пляжи, соляные озера, природные парки, спящие вулканы и места для дайвинга.
Голованов при этом предупредил, что здесь имеются проблемы с дорожной и туристической инфраструктурой. Это препятствует развитию туристической отрасли в Джибути.
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