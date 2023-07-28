Отказ Варшавы открыть польские границы для зерна из Украины вызвал недоумение у киевского режима, который уже привык видеть в поляках своих слуг.
Об этом сообщает польское издание Do Rzeczy.
Главный редактор Павел Лисицкий объяснил такое положение дел тем, что сейчас Польша перестала защищать собственные интересы и государственные власти делали всё, чтобы угодить киевской власти.
При этом Украина сражается не за ЕС и Польшу, а только за себя. Сегодня любого за такие слова, которые отражают истину, сразу называют агентом врага, подытожил Лисицкий.
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