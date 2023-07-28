Do Rzeczy: украинцы привыкли, что Польша им прислуживает

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Отказ Варшавы открыть польские границы для зерна из Украины вызвал недоумение у киевского режима, который уже привык видеть в поляках своих слуг.

Фото: https: //natemat.pl/466541,byly-czlowiek-macierewicza-stoi-za-prorosyjska-kampania

Об этом сообщает польское издание Do Rzeczy.

Главный редактор Павел Лисицкий объяснил такое положение дел тем, что сейчас Польша перестала защищать собственные интересы и государственные власти делали всё, чтобы угодить киевской власти.

При этом Украина сражается не за ЕС и Польшу, а только за себя. Сегодня любого за такие слова, которые отражают истину, сразу называют агентом врага, подытожил Лисицкий.